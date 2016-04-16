«Зенит» – «Спартак». Все голы

Я просто высказал свое отношение,ничего не утверждая!
Кстати тот,советский футбол принес больше славы,чем сегодняшний,причем без особых поощрении.
Сейчас же money на первом месте,а игры нет,игрокам бабло девать некуда,а игры нет.
А сборная ,как известно , отражение уровня футбола в стране.
Денег не хватает? Нате бер
ите...Мало? берите еще и еще! Плохо сыграли? Наверно мало заплатили.....Та вот.
В матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 5:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
0:1 – Попов, 10;
1:1 – Витсель, 15;
1:2 – Глушаков, 21;
2:2 – Халк, 46;
3:2 – Дзюба, 65;
4:2 – Маурисио, 73.
5:2 – Гарсия, 87.