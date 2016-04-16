«Зенит» – «Спартак». Все голы

В матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 5:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

0:1 – Попов, 10;

1:1 – Витсель, 15;

1:2 – Глушаков, 21;

2:2 – Халк, 46;

3:2 – Дзюба, 65;

4:2 – Маурисио, 73.

5:2 – Гарсия, 87.