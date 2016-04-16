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    «Зенит» – «Спартак». Все голы

    В матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 5:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

    0:1 – Попов, 10;

    1:1 – Витсель, 15;

    1:2 – Глушаков, 21;

    2:2 – Халк, 46;

    3:2 – Дзюба, 65;

    4:2 – Маурисио, 73.

    5:2 – Гарсия, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2016 21:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 17 апреля 2016, 09:22

      Я просто высказал свое отношение,ничего не утверждая!
      Кстати тот,советский футбол принес больше славы,чем сегодняшний,причем без особых поощрении.
      Сейчас же money на первом месте,а игры нет,игрокам бабло девать некуда,а игры нет.
      А сборная ,как известно , отражение уровня футбола в стране.
      Денег не хватает? Нате бер
      ите...Мало? берите еще и еще! Плохо сыграли? Наверно мало заплатили.....Та вот.

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 апреля 2016, 07:59

      Опять свиней поимели))) Судьба)))

      -1
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 16 апреля 2016, 22:33

      Я болельщик ДИНАМО с детства,многие еще не родились,когда мы вживую
      наслаждались игрой Яшина,
      Спартак и Динамо - это было что то!
      Это был футбол!
      А сейчас?
      Просто бизнес....во всем...тоска...
      деньги....день
      ги....деньги....тоска
      ЕВРО 2016? А что там России делать?
      В России 50% голов забивают нерусские....

      3
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      Рейтинг: +402

      Tri > alex1951 16 апреля 2016, 22:48

      Мне вот интересно, а во времена Яшина так подло били футболистов по ногам, или это современная тенденция, я смотрю футбол с 1993 года, и мне кажется там не старались калечить игроков, может я и ошибаюсь, может и раньше так было?

      0
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий > alex1951 17 апреля 2016, 00:16

      А дети ваши наслаждались деревянными игрушками! Дедушка время идет вперед и очень быстро, и футбол тоже. Раньше можно перед пасом было до десяти сосчитать, чайку хлебнуть, а потом отдать и бежать (а может идти) дальше, то теперь чуть задумался - ты в одну сторону летишь, а голестоп твой в другую! Сейчас тоже есть игроки, которыми можно наслаждаться и побольше чем в то время! А тем кто скучает по ВАЗ-2101 прошу смотреть видеокассеты ретро.

      -1
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      Рейтинг: +1810

      gor77 > Tri 17 апреля 2016, 13:25

      Это не из серии "а вот раньше..." Увы, били и очень сильно. Но игроки продолжали играть, а не "корчились от БОЛИ" как сейчас. Почитайте воспоминания Пеле, Й. Кройфа, Герда Мюллера, Г. Хусаинова, О. Блохина и других. Хотя... Всё-равно не поверите...

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      Рейтинг: +17769

      ilichkadr 16 апреля 2016, 21:30

      Как бы не пытались хрюши как-то хрюкать, но бомжи набили им пяточок конкретно.......

      -1
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      Рейтинг: +12319

      Вомбат 16 апреля 2016, 20:22

      Умница Аленичев на все 100 использует слабости Зенита и, зная тупость тренера питерской команды, все правильно объяснил игрокам.

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      Рейтинг: +368

      mik1954 > Вомбат 16 апреля 2016, 21:50

      Что и говорить, умница большая, всего пять отгрузили, был бы поглупее все десять бы влетели...

      -1
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