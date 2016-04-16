Сафонов считает, что у «Спартака» нет шансов в матче против «Зенита»

Шансы есть всегда, и с нынешним Зенитом, который хоть и набрал форму, но не имеет поставленной игры первым номером, играть очень даже можно. Впрочем, надеюсь, что Спартак сегодня этим шансом не воспользуется (я переживаю за Спартак, только тогда, когда он играет с другими командами). Вперед, Зенит!
Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился своим прогнозом на матч 24-го тура РФПЛ «Зенит» – «Спартак». По его мнению, красно-белые не смогут ничего противопоставить петербургской команде на поле стадиона «Петровский».
«Что-то мне подсказывает, что болельщики получат большое удовольствие от футбола и увидят много голов. «Зенит» вряд ли позволит сопернику рассчитывать на многое на «Петровском», – сказал Сафонов.
Прогнозы на другие матчи 24-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».