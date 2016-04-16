Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сафонов считает, что у «Спартака» нет шансов в матче против «Зенита»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился своим прогнозом на матч 24-го тура РФПЛ «Зенит»«Спартак». По его мнению, красно-белые не смогут ничего противопоставить петербургской команде на поле стадиона «Петровский».

    «Что-то мне подсказывает, что болельщики получат большое удовольствие от футбола и увидят много голов. «Зенит» вряд ли позволит сопернику рассчитывать на многое на «Петровском», – сказал Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 24-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.04.2016 18:14
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12319

      Вомбат 16 апреля 2016, 19:46

      Шансы есть всегда, и с нынешним Зенитом, который хоть и набрал форму, но не имеет поставленной игры первым номером, играть очень даже можно. Впрочем, надеюсь, что Спартак сегодня этим шансом не воспользуется (я переживаю за Спартак, только тогда, когда он играет с другими командами). Вперед, Зенит!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      kostyandr 16 апреля 2016, 19:09

      Опасно так считать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 16 апреля 2016, 18:43

      а что это за известный агент!?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11