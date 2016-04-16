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    «Динамо» обзавелось новым тренировочным полем, не имеющим аналогов в России

    «Динамо» накануне встречи 24-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» провело тренировку на новом поле своей базы в Новогорске. Сообщается, что уложенный газон не имеет аналогов в России. По словам сотрудников клуба, подобное поле используют для тренировок «Реал» и «Ювентус».

    «Речь не о прошивании газона синтетическими волокнами, как, например, на «Арене Химки», а о целом «слоеном пироге». Сначала укладываются трубки подогрева, щебень, 10-сантиметровый корнеобитаемый слой – земля с песком, затем искусственный «ковер» с четырехсантиметровыми нитями, который засыпается двумя сантиметрами песка, и уже в него сажаются семена. В итоге получается фактически натуральное поле, которое гораздо меньше выбивается за счет удерживающего синтетического «ковра», – сообщил главный агроном динамовской базы Андрей Зотов.

    Обустраивать поле начали прошлым летом, осенью оно было засеяно, а к середине апреля трава подросла настолько. что газон стал уже полностью готов к использованию.

    Источник: ФК «Динамо»

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    16.04.2016 17:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 17 апреля 2016, 02:31

      Чего-то не улавливаю. Если верхушка пирога - это ковер с парой сантимов песка, то уборщица стадиона весь песочек-то со временем в совочек и сметет. Или у них песок на клей сажается?))
      Толком ничего не разъяснили, например, про нити - 4 см это их толщина??? Или расстояние между стежками? За счет чего песок удерживается?
      Ладно, ответа не жду, это я побрюзжать зашел за 50 даксов.

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      Рейтинг: +40

      Omanid87 17 апреля 2016, 00:03

      И мяч еще нужен на радиоуправлении...

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      Рейтинг: +20

      E. B. C. 16 апреля 2016, 22:34

      Тренироваться будут на поле не имеющем аналогов. А играть пока в Химках. Ну и в чём прикол? Деньги девать некуда?

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      Рейтинг: +20

      E. B. C. > E. B. C. 16 апреля 2016, 22:36

      Как вариант ответа- не ездить летом в Швецию, а зимой- в Испанию. Тогда смогу понять.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 апреля 2016, 19:28

      да таких бы полей да на каждый стадион! Есть же примеры что если с умом подойти то и при нашей погоде будет отличное поле.

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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 16 апреля 2016, 17:54

      Интересно,что за поле такое?Если картофан на даче таким засеять,что будет?

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