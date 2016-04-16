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    Ловчев: «Спартак» сегодня – не конкурент «Зениту»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» примет у себя дома «Спартак».

    «Спартак» сегодня в принципе не конкурент «Зениту». Но, как это всегда бывает, перед матчем двух столиц в воздухе витает напряжение. Оно закрепощает одних, а других, наоборот, окрыляет. Поэтому такая ситуация может принизить возможности «Зенита» и дать шанс «Спартаку». Для «Спартака» это матч всего сезона. И даже такой «Спартак» «Зенит» все равно побаивается», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.04.2016 17:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9

      Macjoger Z 16 апреля 2016, 18:46

      Зенит не проиграет. Мотивация совсем иная. Сейчас кони вдувают паровозам. Для Зенита это шанс.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 апреля 2016, 18:20

      Вот фишка будет-если Спартак выиграет и вы экспертное гав.но обломаетесь со своими предсказаниями.

      0
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      Рейтинг: +45

      Sheevok 16 апреля 2016, 17:42

      будет прикольно если Зенит продует ))

      3
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      Рейтинг: +21

      Den4ik111 16 апреля 2016, 17:41

      2:0

      -2
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