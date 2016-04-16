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    Сафонов считает, что «Терек» обязан обыгрывать «Краснодар»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов рассказал о своем прогнозе на поединок 24-го тура РФПЛ «Терек»«Краснодар». По мнению эксперта, грозненцы должны добиться победы в родных стенах.

    «Краснодар» почти все забил «Уралу», но «Терек» играет в родных стенах и поэтому фактически не имеет права на ошибки. Коллектив из Грозного упорно рвется в еврокубки, а для этого надо побеждать любого соперника», – сказал Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 24-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2016 12:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 апреля 2016, 20:32

      А вот фиг Сафонову!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 16 апреля 2016, 14:22

      Победы нашему "Краснодару"!!!!!!!!!!

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