Блаттер: «В мое время ФИФА не хватало жесткости в вопросах расизма и договорных матчей»

Экс-глава ФИФА Зепп Блаттер заявил, что во времена его президентства федерации не хватало жесткости в вопросах, касающихся проявления расизма, а также договорных матчей. Кроме того, он подчеркнул, что футбольным властям по сей день не достает смелости ввести более суровое наказание за дискриминацию игроков болельщиками по расовому признаку.

«В двух моментах не проявили необходимую жесткость: договорные матчи и расизм. Если говорить о расизме, то до сей поры нам не достает мужества ввести наказание в виде снятия очков или вообще исключения клубов из турниров вместо того, чтобы просто запрещать болельщикам посещать матчи или проводить их при пустых трибунах. Это мгновенно бы принесло свои плоды. Но на такой шаг еще никто не сподобился, так как никому не хватает смелости на это», – сказал Блаттер.