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    АПЛ. «Манчестер Сити» предстоит сложный выезд к «Челси»

    16 апреля состоится матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Челси» и «Манчстер Сити». Оба коллектива откровенно провалили сезон в Англии и сейчас ведут борьбу за попадание в еврокубки. «Горожане» стараются закрепиться в зоне Лиги чемпионов, а синие надеются пробиться в зону Лиги Европы.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 17:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2016 18:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 16 апреля 2016, 10:06

      Желаю победу Челси.

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