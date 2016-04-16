Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Попов: «Уже через год «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов»

    Хавбек московского «Спартака» Ивелин Попов поделился мнением о чемпионате России. По мнению болгарского футболиста, уже через год красно-белые смогут вернуться в Лигу чемпионов.

    «У вас сильный и сложный чемпионат. Однозначно входит в пятерку сильнейших в Европе. В России все меняется каждый тур. Два раза проиграл – ты внизу. Выиграл – наверху.

    Попадет ли «Спартак» в еврокубки? Думаю, мы сделаем это. Когда «Спартак» вернется в Лигу чемпионов? Моя ставка – через год!» — сказал Попов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.04.2016 08:13
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 апреля 2016, 21:30

      не о том думают ребята из спартака

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 16 апреля 2016, 18:49

      Каждый год у них одна и та же песня, но с 6-7 места в ЛЧ у нас не выходят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 апреля 2016, 17:57

      через год неизвестно что будет со спартаком... традиционное обновление тренера...да нет гарантии что попов продержится год в спартаке..играть надо а не загадывать))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 апреля 2016, 17:41

      в FIFA-2015..хотя уже наверн уже 2016 вышла..вот там спартак все титулы может выиграть...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 16 апреля 2016, 12:44

      В известном фильме звучит тост:"Выпьем же за то,чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями"! С сегодняшней игрой не то что в ЛЧ ,но и в ЛЕ делать нечего!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 16 апреля 2016, 11:10

      Если только «Кубок Легенд» переименуют в «Зимнюю Лигу Чемпионов» для тех, кому за, и тех, кто всех уже за...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 апреля 2016, 10:15

      Размечтался! Наверное был хватемши.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 16 апреля 2016, 10:07

      где-то я это уже слышал. Года 3 назад... или 4... точно не помню...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > ljrljr0505 16 апреля 2016, 12:45

      На ежегодных встречах президента РФ.
      Тот ежегодно обещает, что через год в стране все будет хорошо(будем в ЛЧ).

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 16 апреля 2016, 16:18

      Неее Он на этой встрече зарплаты выдавал на Сахалине))) Через год может быть и до камчатки дойдёт))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 16 апреля 2016, 17:55

      В России 80 с чем то регионов, то есть теперь зарплату будут платить раз в 80 с чем то лет?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 17 апреля 2016, 18:11

      Да её и сейчас не часто платят))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 17 апреля 2016, 19:34

      Ну тогда сахалинцам повезло, урвали зарплату пока живые.
      Если через 80 лет, то многие будут получать посмертно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 17 апреля 2016, 22:37

      Еакое впкчатление ,что он и через 80 лег будет)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 18 апреля 2016, 06:01

      Чур, меня.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 18 апреля 2016, 12:25

      Акстись)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 18 апреля 2016, 13:34

      Жалко, неверующий.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 18 апреля 2016, 15:43

      Я тоже)))) Сейчас это редкость,прости господи)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 18 апреля 2016, 17:11

      По моему, ты немного заблуждаешься.
      Не помню где, читал, проводили опрос среди "верующих", просили назвать 3-х ветхозаветных персонажей (Адам, Ева, и т. д.), назвали меньше 5%. Они сами не знают во что они верят.
      Если бы верили, то рядом с молельной комнатой, не стоили бы шубохранилищ.
      90% крест огромный, золотой, что бы все видели на золотой цепи, чтоб видели, что у него есть на что купить эту цепь.
      В начале 20-го века церкви громили не пришлые басурмане, а такие же верующие , как теперешние.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 18 апреля 2016, 21:07

      Согласен на все 100.Они (большинство) верят и в бога и в инопланетян и в судьбу(что взаимоисключающие вещи).Но по опросам (и по наблюдениям в жизни) большинство считают себя верующими .Хотя,эти же люди(?) лет 26 назад были атеисты.Так же как сейчас они пишут доносы на людей, которые говорят что бога нет (случай в Ставрополе),они писали на верующих. Типа "не ведаем что творим".

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 18 апреля 2016, 23:13

      Да плюнь ты на них. Раньше они ходили на демонстрации и собрания, чтобы им дали отпуск летом, сейчас свечки ставят, чтобы зубы не болели.
      Они согласны на все, лишь бы чего нибудь дали. Им обязательно кто-нибудь, чего- нибудь должен дать, в церкви-здоровья, Путин-зарплату или пенсию.
      Никак до них не доходит, что это они ее зарабатывают, а не валится она сверху.
      Мне их даже жалко, всю жизнь ждут, когда Бог, барин, начальник, чего-нибудь подкинут. Они сами считают, что от них ничего не зависит, что они никто, ну и хер с ними.
      Удачи!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 19 апреля 2016, 17:48

      Взаимно!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 19 апреля 2016, 17:55

      Приятно было пообщаться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 19 апреля 2016, 19:41

      Мне тоже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 16 апреля 2016, 09:42

      За седьмое место сначала поборитесь ! - там Урал недалеко

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 16 апреля 2016, 09:42

      Это мечта??? ИЛИ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС???

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11