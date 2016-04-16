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    Бабаев: «Не уверен, что игра с «Локомотивом» будет зрелищной»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев пообщался с журналистами перед матчем 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом», который пройдет сегодня в Москве. Напомним, что игра начнется в 17:00 по мск.

    «Традиционно «Спартак» и «Зенит» для ЦСКА более принципиальные соперники. Но «Локомотив» очень сильная команда, который сезон претендующая на самые высокие места. Мы все помним драматическую развязку позапрошлого сезона, когда все решалось в очном противостоянии.

    Жду сложной и тяжелой игры с железнодорожниками. Не уверен, что она будет зрелищной, надеюсь ошибиться. Но очень хочется победить», — сказал Бабаев.

    Источник: Спорт FM

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    16.04.2016 07:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33

      Russianrfs 16 апреля 2016, 07:25

      В жизни не видел у вас зрелищной игры

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