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    Дзюба: «Некоторые вещи «Спартаку» простить не могу»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба перед матчем 24-го тура РФПЛ со «Спартаком» вспомнил о своей первой игре против московского клуба. Напомним, что в матче первого круга встреча петербуржцев и москвичей завершилась вничью 2:2, и именно Дзюба спас «Зенит» от поражения.

    «Я должен был забить в той игре. Для меня она являлась проверкой. Как для футболиста, так и для мужчины. Испытанием на то, смогу ли я справиться с определенным грузом. Выстою ли под таким вызовом судьбы. Поэтому тот гол считаю одним из ключевых в карьере. После него почувствовал в себе совершенно новые силы.

    Та игра получилась своеобразным барьером. Она доказала – я все сделал правильно. И что есть в жизни справедливость. Слишком уж плохая до этого была история. Все выставлялось очень некрасиво и неправдиво. Меня это до поры до времени очень напрягало и злило. Поэтому, когда забил «Спартаку», одновременно хотелось орать, кричать, рвать и метать. А заодно показать многим, насколько они были не правы. Но слово я, повторю, сдержал и эмоции не выплеснул.

    Отпустило ли после того матча и гола? Если честно – нет. Скрывать этого даже не собираюсь. Особенно после того, что со мной там сделали в определенный период. И поэтому настраиваюсь на «Спартак» точно так же, как тогда, перед первым матчем. Думаю, меня никогда не отпустит. К самому «Спартаку» у меня нет претензий. Но то, как ведут себя некоторые люди, что они говорят и что они делают… Против меня в том числе… Я этого никогда не прощу. И буду доказывать это на поле.

    Если честно, уже жду не дождусь субботнего матча на «Петровском». Как только опубликовали календарь на сезон, сразу пометил на нем для себя две игры со «Спартаком». Они для меня стоят особняком.

    Обязательно учту опыт матча первого круга. Хотя все равно все покажет только сама игра. А до того что-либо говорить на эту тему бессмысленно. Постараюсь сделать так, чтобы выйти на поле с холодной головой и горячим сердцем», — сказал футболист.

    Напомним, что встреча «Зенит» - «Спартак» состоится сегодня, 16 апреля. Начало игры в 19:30.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2016 06:13
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1847

      mahan 16 апреля 2016, 19:05

      Болтать не в футбол играть. У него ПМС начался как у баб )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2250

      kvm 16 апреля 2016, 16:39

      неужели с ним сделали ЭТО?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 16 апреля 2016, 16:19

      Тишина в студии, Ииуда говорит!!!

      1
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      Рейтинг: +152

      Diman67 16 апреля 2016, 13:15

      как же подгорает у спартачей от дзюбы. причем что бы он не сделал. будь то гол в их ворота или чужие, или интервью ))) перешел в зенит - многие молились чтобы он не заиграл. а он заиграл и причем очень неплохо. от этого тоже немало горит у них)) по факту ребят просто жаба душит что потеряли классного форварда по глупости. с этим только дурак будет спорить.

      -1
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      Рейтинг: +243

      veksill > Diman67 16 апреля 2016, 16:11

      покажи мне, где он заиграл? Где он один проходит защиту на дриблинге, где он сам тащит мяч и забивает? всё с подачки халка.

      2
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      Рейтинг: +152

      Diman67 > veksill 16 апреля 2016, 20:23

      а ничего что он игрок другого типа? он столб. его задача бороться за мяч в воздухе в первую очередь и забивать мячи за счёт своей силы, а не дриблинга или скорости. ты бред написал. посмотри его статистику и увидишь где он заиграл

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 16 апреля 2016, 10:59

      "Для меня она являлась проверкой. Как для футболиста, так и для мужчины. Испытанием на то, смогу ли я справиться с определенным грузом. Выстою ли под таким вызовом судьбы".

      Боже ты мой, сколько пафоса! Прямо-таки "восставший из-з-зада"))). Меньше Голливуда смотри - авось отпустит.

      6
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 апреля 2016, 10:13

      Дзюба парочку сегодня забьет.

      -3
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      Рейтинг: +140

      fediy2009 16 апреля 2016, 09:46

      Во гондон, зажрался урод.

      1
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 16 апреля 2016, 09:38

      Спартак берегись. Дзюба простить не может!

      3
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 16 апреля 2016, 08:42

      всё ноет и ноет, пора забанить его уже.

      3
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      Рейтинг: +84

      Хмурый71 > talgatnurzhanov2006 16 апреля 2016, 12:43

      Да ладно,пусть ноет - хоть поржать можно по поводу его "глубоких" рассуждений.

      2
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      Рейтинг: +5

      samara94 16 апреля 2016, 08:22

      пф

      0
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