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    Попов: «Фавориты РФПЛ – «Краснодар» и ЦСКА»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился своим мнением о чемпионской гонке в РФПЛ.

    «Да много претендентов. Если «Спартак» все очки до конца сезона возьмет, то и мы побороться за первое место сможем. Будет тяжело, конечно. Пока же фавориты «Краснодар» и ЦСКА. Мне нравится, как они играют», – сказал Попов.

    По мнению футболиста, «Зенит» при Виллаш-Боаше стал больше играть от обороны.

    «Мне «Зенит» раньше нравился. При Спаллетти они комбинировали, красиво играли, сейчас при Виллаш-Боаше там другой футбол – от обороны, с контратаками. Все это видят, все знают. Раньше лучше впереди у них было».

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.04.2016 00:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 апреля 2016, 00:31

      Я бы добавила в фавориты ещё три команды- "Зенит", "Ростов" и "Локо", шансы у всех есть

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