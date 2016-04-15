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    Раньери: «Я рад за старушек, которые приходят на наши матчи»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери оценил значение успешного выступления команды в этом сезоне.

    «Я спокойно относился к нашим успехам, но когда увидел столько старушек, приходящих на матчи, то понял, что это что-то невероятное, и почувствовал радость за них.

    Я счастлив, что наши болельщики счастливы, и мои глаза сияют, но я не плачу.

    Я все еще не осознаю, чего мы добились, и хочу достичь большего. Пока еще мы ничего не сделали.

    Мы написали хорошую историю в этом сезоне, но для того, чтобы нас запомнили на 30–40 лет, нужно выиграть», – сказал Раньери.

    Источник: Skysports

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    15.04.2016 21:40
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