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    Попов: «Думаю, добьемся положительного результата с «Зенитом». Мы знаем, как остановить Халка»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о своих ожиданиях накануне матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита».

    «Вижу, что у команды хорошее настроение. Думаю, мы добьемся положительного результата. У нас сейчас с результатами не все хорошо. И в такое время как раз удачно получается играть с сильными командами.

    Мы «Краснодар» победили два раза, с «Рубином» в гостях, с ЦСКА и «Зенитом» в первом круге неплохо было все по игре.

    Тяжело, когда другая команда закрывается в обороне. Пространства нет, а с «Зенитом» оно будет. В «Спартаке» скоростные футболисты, техничные – нам такой футбол подходит, так легче», – сказал Попов.

    Также футболист оценил важность нападающего Халка для «Зенита».

    «От него очень много зависит. Он так же важен, как и Квинси для «Спартака». Они оба много забивают, являются лидерами. Но мы знаем как остановить Халка, на теории очень хорошо разбирали. Говорить не имею права, давайте смотреть в субботу».

    Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в субботу, 16 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.04.2016 21:27
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 апреля 2016, 10:21

      При чем тут Халк? Вас Дзюба порвет, его вы не остановите.

      -1
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      Рейтинг: +281

      serhz 16 апреля 2016, 09:55

      Да ! удары по ногам сзади ! -бутсой по колену ! -топтание на спине лежащего соперника -вот некоторые спартаковские способы остановки игрока -и не только Халка.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 16 апреля 2016, 08:12

      Вы Дзюбу останавливайте, он на вас зуб точит))) а Халк, как всегда выйдет и забьёт, не с игры, так со штрафного!

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 16 апреля 2016, 06:52

      решили шапками закидать

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 16 апреля 2016, 06:47

      Не надо ля-ля еще до игры, чтобы после неё не выглядеть глупо... к чему эти слова о предстоящем результате еще до игры? мертвую Кубань на своем поле раскатать не смогли... знают они видите ли как Халка остановить...

      1
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      Рейтинг: +151

      VITPO 16 апреля 2016, 05:32

      ничейка будет.

      -1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 16 апреля 2016, 01:32

      не меньше трех получите это точно

      0
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      Рейтинг: +39

      3JIou KeKcuK 16 апреля 2016, 00:39

      Всей командой будут налетать на Хулька:D

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      Рейтинг: +11227

      alp 16 апреля 2016, 00:22

      по-любому - будет интересно ))

      П.С. неделю назад РЭДУВХИТЕ (REDWHITE) тут писал, что КБ порвет Зенит ))) будь на связи! )

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      Рейтинг: +6979

      1bear 16 апреля 2016, 00:20

      Дзюба забьёт !!!

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