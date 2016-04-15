Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Попов: «Аленичев просит игроков хорошо себя вести»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал об атмосфере в команде и о требованиях, которые предъявляет игрокам главный тренер Дмитрий Аленичев.

    «Гранат шутит. Макеев. Зотов. Они главные в этом. Но никаких розыгрышей нет. Так, просто смех. Еще тренер всегда говорит: «Вы играете за «Спартак», надо на поле быть яркими. На вас смотрят дети, поклонники, поэтому нужно вести себя хорошо, правильно, уважительно. Если вы делаете плохо, то потом будут делать плохо те, кто за вас болеет», – сказал Попов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2016 19:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 15 апреля 2016, 20:04

      Будьте вежливы,пропускайте мяч между ног.)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11