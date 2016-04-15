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Мини-футбол. Алиев доволен тем, что утвержден календарь Суперлиги

15 апреля 2016, 19:05

Президент АМФР Эмиль Алиев подвел итоги прошедшего в пятницу Исполкома организации.

– Подводя итоги очередного заседания Исполкома Ассоциации мини-футбола России, я хочу поблагодарить всех своих коллег, вместе с которым мы обсудили ряд серьезных вопросов и уже в середине апреля утвердить план календаря Суперлиги и ряда других важных соревнований и мероприятий будущего сезона. Уверен, что в мае мы сможем утвердить его Исполкоме РФС, чтобы все наши клубы летом были спокойны относительно того кто, как и когда стартует в новом сезоне чемпионата России. Мы достигли хорошего соглашения между интересами сборных команд и клубами в преддверии очень непростого сезона, когда уже в середине сентября стартует чемпионат мира в Колумбии.

Какую промежуточную оценку дал Исполком департаменту судейства и инспектирования?

– Сегодня мы выслушали отчет руководителя Департамента судейства и инспектирования АМФР Николая Цаплина. В целом, Исполком высоко оценил его работу, несмотря на, порой, сложные и непростые моменты, связанные с судейством. Этот сезон позволил нам с оптимизмом смотреть в будущее. За последние три года наблюдается хорошая ротация судей, было отмечено омоложение судейского корпуса на 50% – это очень хороший показатель. Думаю, что те утвержденные планы и рекомендательные списки арбитров позволят провести очень интересный и насыщенный новый сезон.

На Исполкоме был принят новый член АМФР – Ассоциация мини-футбола «Золотое кольцо». Какие надежды возлагаются на этот регион?

– «Золотое кольцо» – регион с большим потенциалом и создание подобной организации при МРО «Золотое кольцо» поможет нам наладить работу на межсубъектном уровне. Это очень своевременный шаг, и я рад, что мы пополнились новым полноправным членом в очень интересном регионе.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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