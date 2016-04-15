Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фанат «Ливерпуля» получил потерянный во время игры с «Боруссией» телефон с селфи Сахо

    Один из болельщиков «Ливерпуля» потерял телефон, празднуя победный гол Деяна Ловрена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Боруссии» Д (4:3), но получил его назад вместе с подарком от игроков.

    Подобравший телефон Мамаду Сахо сделал несколько снимков, запечатлев себя и Дивока Ориги, после чего передал устройство стюардам.

    «Что ж, то, что я расскажу – невероятно. Я потерял телефон, празднуя гол неподалеку от Ловрена возле углового флажка. После того, как все вернулись на трибуну, охранник принес мне телефон. Я проверил его и вот что нашел…», – рассказал фанат «Ливерпуля» на своей странице в Facebook.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2016 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +208

      Rockstody 16 апреля 2016, 13:04

      +

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 15 апреля 2016, 21:48

      Да, хорошая фотка на память.Немногим так везёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 апреля 2016, 19:41

      Европа ,блин. Дзюба точно бы замылил)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 15 апреля 2016, 19:21

      Блин,ну надо было чётко сфоткать,размыто получилось:(( но все ж благородно)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > BarcelonianDestroyer 15 апреля 2016, 19:43

      Что благородного? Они просто нашли телефон и сфоткались :D
      Классная история, но, блять, как же люди любят делать из подобного какие-то большие поступки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Devil56 15 апреля 2016, 19:13

      Красавцы! Люблю такие истории в футболе)

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11