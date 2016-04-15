Мини-футбол. В пятницу состоялось заседание Исполкома АМФР

В пятницу, 15 апреля, прошло заседание Исполкома АМФР, на котором рассматривался ряд очень важных вопросов. Президент организации Эмиль Алиев поздравил членов Исполкома с успешным выступлением сборной России в квалификации чемпионата мира-2016. В своем выступлении он также подвел промежуточные итоги чемпионата России, где продолжается напряженная борьба за зону плей-офф, первенства России среди клубов Высшей лиги, охват которой на первом этапе составил 33 команды из 22-х субъектов РФ, завершившегося розыгрыша 2-го чемпионата страны среди корпоративных команд. Президент АМФР рассказал о проведенных совещаниях в Тюмени по вопросам развития женского чемпионата России и расширению первенства мужской Высшей лиги на территории МРО «Урал и Западная Сибирь».

Старший тренер мужской сборной России Сергей Скорович выступил с докладом об итогах сезона, дав краткую характеристику двум крупным мероприятиям: чемпионату Европы-2016 и квалификационному этапу чемпионата мира-2016. Куратор сборных команд России, почетный президент АМФР Семен Андреев, отметил, что в настоящий момент национальная мужская команда испытывает смену поколений, а ряд молодых футболистов, претендующих на попадание в первую команду, получат практику на студенческом чемпионате мира в июле 2016 г.

Члены Исполкома утвердили схему календаря туров чемпионата России, Кубка России и международных соревнований в сезоне-2016/17 гг. Сезон откроется 6 августа матчем за Суперкубок, а до старта чемпионата мира будет проведено три тура Суперлиги: 10-11 августа (спаренный), 19-20 августа (спаренный) и 25 августа (одинарный).

Были утверждены итоги следующих соревнований:

– общероссийского проекта «Мини-футбол– в школу» 2015-2016 гг.

– III международного Евразийского турнира– Кубок К. Еременко.

– Кубка России среди мужских команд;

– Кубка России среди женских команд;

– первенства России среди юношеских команд клубов Суперлиги /2 возраста/;

– первенства России среди команд девочек женских клубов;

– открытого первенства России среди молодежных команд («зона Москва, Московская область»);

– первенства России среди команд игроков 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003 гг.р./юноши и девушки/;

– II розыгрыша Чемпионата России среди Корпораций

Состоялось утверждение регламентирующих документов:

– Всероссийские соревнования среди юношей и девушек (Положение о «Первенстве России по мини-футболу (футзалу) среди команд игроков 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004 гг. р. сезона 2016-2017 гг.)

– Положение об «Открытом Первенстве России по мини-футболу (футзалу) среди молодежных команд клубов(«зона Москва, Московская область»)сезона 2016-2017 гг.;

– Положение о Суперкубке России 2016 гг.

– Регламент чемпионата России по мини-футболу (футзалу) среди команд клубов Суперлиги сезона-2016/17;

– Регламент Всероссийских соревнований «Первенство России по мини-футболу (футзалу) среди любительских команд первой лиги сезона 2016-2017 гг.».

– «Регламент аттестации мини-футбольных клубов Суперлиги АФМР на спортивный сезон 2016-2017 гг.»

– Регламент «VII Международного турнира по мини-футболу (футзалу) среди женских команд на призы РФС и АМФР»

Руководитель департамента судейства и инспектирования АМФР Н.В. Цаплин выступил с характеристикой работы подразделения в сезоне 2015/16 гг. Несмотря на омоложение судейского корпуса более чем на 50%, количество отстранений снизилось по сравнению с предыдущими сезонами (27 отстранений в сезоне 2013/14 гг.; 25 – в сезоне 2014/15 гг.; 17 – в сезоне 2015/16 гг.). Вместе с тем, по словам Н.В. Цаплина, необходимо еще более интенсивно проводить работу по обучению арбитров в регионах, чтобы обеспечить квалифицированным судейством все уровни соревнований АМФР.

Члены Исполкома положительно оценили работу департамента судейства и инспектирования, «Академии АМФР», а также утвердили список арбитров, рекомендованных к обслуживанию матчей Чемпионата России, Кубка России, Первенства России, женского Чемпионата и Кубка страны.

На Исполкоме в члены Ассоциации мини-футбола России была принята Ассоциация мини-футбола «Золотое Кольцо», которая будет осуществлять свою деятельность под председательством Сергея Вадимовича Малкова.

Состоялось обсуждение созыва очередной отчетно-выборной конференции АМФР. 27 мая 2016 года Бюро Исполкома определит дату и место проведения Конференции, до этого же срока будет осуществляться прием заявлений от членов АМФР на выдвижение своих кандидатов на пост Президента АМФР.