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    Джикия, Огуде и Комолов выйдут с первых минут в матче против «Мордовии»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура российской Премьер-лиги между саранской «Мордовией» и пермским «Амкаром».

    «Мордовия»: Ревишвили, Шитов, Рыков, Нахушев, Ломич, Стеванович, Махмудов, Дудиев, Луценко, Игнатович, Самодин.

    Запасные: Шебанов, Чебану, Фибель, Тишкин, Кобахидзе, Гапон, Шипицин, Иванов, Бобер, Власов, Мухаметшин, Навлетов.

    «Амкар»: Селихов, Бутко, Зайцев, Белоруков, Джикия, Гол, Огуде, Комолов, Шаваев, Баланович, Анене.

    Запасные: Герус, Идову, Мищенко, Йовичич, Панцырев, Гиголаев, Дзахов, Салугин, Прудников, Дайк.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2016 18:26
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