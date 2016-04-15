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    Ломбертс: «Зенит» должен был выходить в четвертьфинал Лиги чемпионов»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс выразил сожаление тем, что петербургской команде не удалось выиграть у «Бенфики» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    – Было ли вам не по себе, когда вы одним глазом следили за матчем «Бенфика» – «Бавария"? Думали ли вы, что на месте португальцев должны были быть мы?

    – Да, конечно, мы должны были быть там. Очень жаль, что не попали в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это был бы исторический момент, когда мы могли бы сыграть на этой стадии турнира. Вы видели результаты. Шансы успешно выступить у нас были.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.04.2016 16:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 15 апреля 2016, 17:06

      Мы должны были быть там ))) вот так фраза!!!

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