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    Орлов раскрыл тайну увольнения Гордеева перед игрой с ЦСКА

    Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отставку главного тренера «Мордовии» Андрея Гордеева накануне матча с ЦСКА, в котором саранчане уступили со счетом 1:7.

    «Хорошо бы журналистское расследование кто-нибудь провел, но это надо делать москвичам, потому что они ближе. И время надо. Смотрите, в первом круге они сыграли 6:4, три мяча вела «Мордовия», потом мы видели, как защитники очень небрежно пропускали, и вратарь. Что-то такое было странноватое. Ну, так бывает, конечно. Сейчас тренер ушел, разные есть версии.

    Я вот вам скажу, почему ушел Гончаренко из «Урала» — вот сейчас это стало известно — вот ему намекнули, что не надо бороться в том матче, куда он прилетел, он же оттуда улетел, с этого города, не буду город называть. Кто захочет — тот посмотрит. То есть, значит, руководство что-то ему сказало. А он сказал — нет, так я играть не буду. Может быть, у Гордеева та же история? Он вчера сказал — попозже я расскажу правду. Значит, что-то за этим стоит. Какие-то игры вокруг, и мы не знаем, это осталось закрыто, это тайна, но ее надо стараться раскрыть.

    ЦСКА чего договариваться, тут, понимаете, ну, ЦСКА сильнее. Но вопрос — как вела себя «Мордовия». Мы не знаем. Почему так? Вы знаете — фактов нет, у меня нет, я не могу сказать о каких-то преднамеренных действиях ЦСКА», – подчеркнул Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    15.04.2016 16:12
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 апреля 2016, 10:49

      В одном из комментариев говорит: Ростов знаменит тем, что там огромный цементный завод.
      Человек вообще не знает где находится Ростов и вероятно думает, что цемент делают из
      чернозема

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 апреля 2016, 09:51

      это всё бомЖовские провокации

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 16 апреля 2016, 00:28

      "в том матче, куда он прилетел, он же оттуда улетел, с этого города, не буду город называть." - помоему, врача уже тогда надо было вызывать...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +45

      ск122 15 апреля 2016, 20:39

      Геннадий - мели Емеля, твоя неделя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Bellamy90 15 апреля 2016, 20:36

      Более бессвязной речи со времен Черномырдина не доводилось видеть)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 15 апреля 2016, 20:08

      Громкий ПУК Геннадия,бывает.

      0
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 15 апреля 2016, 19:50

      "Я точно знаю, но доказательств у меня нет." - в этом весь Орлов.

      0
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      Рейтинг: +50

      Ximerych 15 апреля 2016, 19:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Писдор тупоголовый.. Задрал драачить на свой зинит.

      -5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 апреля 2016, 18:54

      Орлов, расскажи нам, кто и как распилил деньги, строящегося стадиона в Питере.

      3
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      Рейтинг: +519

      Dammit 15 апреля 2016, 18:28

      Сказал три абзаца, но при этом не сказал совсем ничего

      2
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