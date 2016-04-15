Неймар досрочно покинул тренировку «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Неймар не смог закончить тренировочные занятия каталонской команды. Капитан сборной Бразилии почувствовал боль в голеностопе, по которому получил удар в четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов с «Атлетико».

В ближайшее время 24-летний форвард пройдет обследование, после которого медицинский штаб определит степень серьезности повреждения.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Неймар провел 28 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 13 результативных передач.