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Неймар досрочно покинул тренировку «Барселоны»

15 апреля 2016, 13:28
8

Нападающий «Барселоны» Неймар не смог закончить тренировочные занятия каталонской команды. Капитан сборной Бразилии почувствовал боль в голеностопе, по которому получил удар в четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов с «Атлетико».

В ближайшее время 24-летний форвард пройдет обследование, после которого медицинский штаб определит степень серьезности повреждения.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Неймар провел 28 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 13 результативных передач.

Источник: A Bola
Испания. Примера Барселона
Комментарии (8)
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BarcelonianDestroyer
1460718134
Только этого не хватало
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hodyrev
1460720202
Только меня радует это новость?
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kotmyshka
1460720456
Здоровья.
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Хали Гали
1460721178
выздоравливай
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bzfar
1460725424
... все равно теперь без ЛЧ...
Ответить
skipushkach
1460728050
Здоровья,статистка конечно впечатляющая
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Абу Зейд Небесный
1460739235
С его приходом футбол стал краше и "смотрибельнее", здоровья ему, а клубу желаю продолжать в духе последних матчей..
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artem 81
1460745534
здоров
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