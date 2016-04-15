Модрич опроверг информацию об убитой кузине

Чего хорошего или просто человека не жаль, только если это родственник знаменитости.
Полузащитник «Реала» Лука Модрич опроверг информацию о том, что в Сальвадоре убили его родственницу.
«Я хочу прояснить ситуацию по поводу появившихся сообщений: погибшая в Сальвадоре женщина не имеет никакой родственной связи со мной», – написал Модрич в своем твиттере.
Напомним, что вчера появилась информация о похищенной, а затем убитой кузине Луки Модрича.
Ante las informaciones aparecidas, quiero aclarar que la persona fallecida en El Salvador no tiene ningún vínculo familiar conmigo.— Luka Modrić (@lm19official) 14 апреля 2016 г.