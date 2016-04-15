Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Модрич опроверг информацию об убитой кузине

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич опроверг информацию о том, что в Сальвадоре убили его родственницу.

    «Я хочу прояснить ситуацию по поводу появившихся сообщений: погибшая в Сальвадоре женщина не имеет никакой родственной связи со мной», – написал Модрич в своем твиттере.

    Напомним, что вчера появилась информация о похищенной, а затем убитой кузине Луки Модрича.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2016 06:24
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 15 апреля 2016, 18:50

      Чего хорошего или просто человека не жаль, только если это родственник знаменитости.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO 15 апреля 2016, 10:24

      ох уж эти журналюги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 15 апреля 2016, 09:00

      СООБЩЕНИЕ НЕ ИЗ ПРИЯТНЫХ!!???ЕСЛИ ЭТО ПРАВДА ЧТО ГОВОРИТ МОДРИЧ ТО ХОРОШО!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > RUPRICHT 15 апреля 2016, 18:51

      Чего хорошего или просто человека не жаль, только если это родственник знаменитости.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 15 апреля 2016, 08:57

      да уж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      KELT88 15 апреля 2016, 06:31

      оуууууу

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11