Модрич опроверг информацию об убитой кузине

Полузащитник «Реала» Лука Модрич опроверг информацию о том, что в Сальвадоре убили его родственницу.

«Я хочу прояснить ситуацию по поводу появившихся сообщений: погибшая в Сальвадоре женщина не имеет никакой родственной связи со мной», – написал Модрич в своем твиттере.

Напомним, что вчера появилась информация о похищенной, а затем убитой кузине Луки Модрича.