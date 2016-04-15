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    Тухель: «Произошедшее не поддается логике, это судьба»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился первыми впечатлениями от поражения своей команды от «Ливерпуля» (3:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

    «Я не могу объяснить это. Это не поддается логике. Это было очень эмоционально. В конце при счете 3:3 все на стадионе верили в то, что это должно случиться, это судьба.
    Если ты очень сильно веришь во что-то, твоя вера может материализоваться. Перед нами стояла задача и мы не смогли выполнить ее. В любом спорте нужно побеждать, а мы не смогли этого сделать. Нужно принять это и быть почетным проигравшим, поэтому мои поздравления «Ливерпулю»! Нужно уметь принимать поражения, как чемпионы», – сказал Тухель.

    Источник: BBC

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    15.04.2016 01:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +187

      teodogat 15 апреля 2016, 20:26

      А все кто соплями будет брызгать в защиту Тухеля, посмотрите еще раз на повторах, как забивались 3й и 4й голы, и как при этом действовали защитники. Я думаю таких подарков от Вильяреала ждать напрасно.

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      Рейтинг: +187

      teodogat 15 апреля 2016, 20:23

      Это не судьба, это ты такой тренер. Вот посмотрим с Вильяреалом как будет Ливерпуль геройствовать, на фоне кривоногих защитников из Дортмунда да, герои...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 апреля 2016, 14:34

      Боруссия погорела на том же, на чем погорел в первом матче ПСЖ. Забили 2 банки и успокоились, а англичане привыкли играть до конца, до последней минуты. Они признают себя проигравшими, только после финального свистка.
      Таков характер, таковы традиции.

      0
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 15 апреля 2016, 01:30

      Тухель молодец. признал поражение и желание команды и болельщиков ливерпуля. эта игра была лучше любой лига чемпионской игры. вы красавцы ливерпуль и дортмунд

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      Рейтинг: +55

      selik121 > SPARTAK-ARMANi 15 апреля 2016, 01:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну правильно, любая игра лучше игры "Спартака" :D

      -6
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi > selik121 15 апреля 2016, 02:07

      а ты чьих будешь кошара ?)))) спартак себя еще покажет. когда спартак господствовал в россии и европе тогда бомжей и лошар не было вообще ))))))

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      Рейтинг: +9

      lakz75 > SPARTAK-ARMANi 15 апреля 2016, 13:07

      Спартак много лет разваливали и сделали из него рынок торговли второсортными игроками. Там где футбола меньше чем торговли команды не будет. Так что не скоро спартак вылезет из того места куда еще Червиченко его засунул.

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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi > lakz75 16 апреля 2016, 09:18

      к сожалению ты прав. но есть мечта есть желание и надежда что урод-федун продаст наконец команду не безразличному для спартака человеку и толковому и тогда спартак вернет себе и славу и победы.

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