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    Хьюз: «Тоттенхэм» обязывает себя выигрывать в каждом матче до конца чемпионата, поэтому «Стоку» с ним будет проще»

    Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз поделился своими ожиданиями от игры 34-го тура английской Премьер-лиги, в которой его подопечным будет противостоять «Тоттенхэм», ведущий борьбу за чемпионство.

    «Тоттенхэму» сейчас придется ставить себя в положение, в котором они должны выигрывать в каждом матче. Они сейчас испытывают недостаток игр до конца чемпионата. Даже если они победят во всех оставшихся матчах, судьба чемпионства не будет полностью в их руках. Смотря на предстоящую игру, учитывая этот фактор, вещи кажутся для нас позитивными, это нам поможет.

    У нас были проблемы с соперниками, которые отсиживаются в обороне, но с командами, которые играют в свой футбол, мы проявляли себя хорошо. Мы победили «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», поэтому мы уверены в своих силах», – заявил Хьюз.

    Источник: Goal.com

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    14.04.2016 23:06
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