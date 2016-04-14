Во французском чемпионате с сезона 2016/17 появятся переходные матчи

С сезона 2016/17 во французском чемпионате появятся переходные матчи между командами Лиги 1 и Лиги 2. Об этом сообщил генеральный директор LFP Дидье Кийо.

Команды, завершившие сезон на 19-м и 20-м местах в Лиге 1, будут, как и прежде, отправляться во второй по рангу дивизион, а клуб, занявший 18-е место, будет встречаться с командой, финишировавшей на третьем месте в Лиге 2. Победитель противостояния, который будет определяться в двухматчевом противостоянии, получит место в Лиге 1 на будущий сезон.

Данная система действовала во французском чемпионате ранее, однако в 1993 году было принято решение отказаться от нее.