Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Во французском чемпионате с сезона 2016/17 появятся переходные матчи

Во французском чемпионате с сезона 2016/17 появятся переходные матчи

14 апреля 2016, 22:15
2

С сезона 2016/17 во французском чемпионате появятся переходные матчи между командами Лиги 1 и Лиги 2. Об этом сообщил генеральный директор LFP Дидье Кийо.

Команды, завершившие сезон на 19-м и 20-м местах в Лиге 1, будут, как и прежде, отправляться во второй по рангу дивизион, а клуб, занявший 18-е место, будет встречаться с командой, финишировавшей на третьем месте в Лиге 2. Победитель противостояния, который будет определяться в двухматчевом противостоянии, получит место в Лиге 1 на будущий сезон.

Данная система действовала во французском чемпионате ранее, однако в 1993 году было принято решение отказаться от нее.

Источник: Eurosport.ru
Франция. Лига 1
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
denisov
1460664356
Ну и правильно
Ответить
woyser
1460686632
кризис. низы не тянут.
Ответить
Главные новости
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
3
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
1
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
2
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10:06
2
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
4
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
4
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
8
ФотоРоссийский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
09:14
Все новости
Все новости
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10:06
2
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
Вчера, 20:19
ВидеоГоловин забил «Ливерпулю» на «Энфилде»
Вчера, 17:20
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
Вчера, 16:10
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
Вчера, 09:47
2
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
Вчера, 09:20
1
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
8 августа
4
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
9
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Семин высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»
7 августа
Сафонов может покинуть «ПСЖ» через год
7 августа
8
Сафонов стал одним из худших игроков «ПСЖ»
6 августа
5
Во Франции «раскусили» игру Сафонова
6 августа
1
Фото«ПСЖ» купил игрока за 50 миллионов
6 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Ирана
5 августа
2
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
5 августа
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Ротенберг сказал, есть ли у «Локомотива» предложения по Батракову
5 августа
5
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
4 августа
5
Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его
4 августа
1
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
4 августа
2
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Футболист «Родины» сделал выбор между «Спартаком» и «ПСЖ»
1 августа
13
Раскрыт второй летний новичок «ПСЖ»
1 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+