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    Во французском чемпионате с сезона 2016/17 появятся переходные матчи

    С сезона 2016/17 во французском чемпионате появятся переходные матчи между командами Лиги 1 и Лиги 2. Об этом сообщил генеральный директор LFP Дидье Кийо.

    Команды, завершившие сезон на 19-м и 20-м местах в Лиге 1, будут, как и прежде, отправляться во второй по рангу дивизион, а клуб, занявший 18-е место, будет встречаться с командой, финишировавшей на третьем месте в Лиге 2. Победитель противостояния, который будет определяться в двухматчевом противостоянии, получит место в Лиге 1 на будущий сезон.

    Данная система действовала во французском чемпионате ранее, однако в 1993 году было принято решение отказаться от нее.

    Источник: Eurosport.ru

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    14.04.2016 22:15
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 15 апреля 2016, 05:17

      кризис. низы не тянут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 14 апреля 2016, 23:05

      Ну и правильно

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