Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тренер «Локомотива»: «Матч с ЦСКА не является для нас самым принципиальным»

    Тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян поделился своими мыслями о предстоящей игре с ЦСКА в 24 туре российской Премьер-лиги.

    — Матч с ЦСКА — самый принципиальный для «Локомотива»?

    — Я бы так не сказал. Все последние матчи — принципиальные. Надо выигрывать, чтобы бороться за самые высокие места. Разумеется, очень желательно победить и команду, идущую на первом месте. Сократить отставание от ЦСКА до минимума.

    — «Локомотив» давно не выигрывает у ЦСКА — это сильно раздражает?

    — Думаю, на ребят такая неприятная серия не давит. Все когда-то заканчивается. Рано или поздно «Локомотив» обыграет ЦСКА. Надеюсь, это произойдeт в субботу.

    — Тем не менее можно сказать, что ЦСКА — неудобный соперник для «Локомотива»?

    — В последнее время — да. Но все равно надо выходить и выигрывать. Мы очень хотим порадовать болельщиков.

    — ЦСКА выдает матчи разной степени качества — то провал с «Зенитом», то феерия с «Мордовией». Это не осложняет изучение соперника?

    — Да нет, мы же отлично знаем, как действуют армейцы. Насколько сильная у ЦСКА полузащита, атака, оборона… Почти все футболисты сборной. Полагаю, ничего кардинально нового команда Слуцкого не покажет.

    — Состав «Локо» в голове уже есть?

    — Процентов на 70-80 — да. По каким-то позициям еще решаем, кто сможет лучше себя показать.

    — Кто точно пропустит игру с ЦСКА?

    — Все готовы сыграть, кроме Шишкина, Григорьева и Майкона. Правда, есть небольшая травма у Пейчиновича. Но, надеемся, Неманья уже сегодня потренируется.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2016 20:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31

      vlalvl 15 апреля 2016, 05:04

      да уж наталкивает на мысль

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11