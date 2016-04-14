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    Широков: «Все, что я говорю, или сбывается, или подтверждается»

    Полузащитник московского ЦСКА Роман Широков в интервью журналу «Большой спорт» прокомментировал свое стремление говорить всегда все, как есть.

    – И журналисты, и болельщики хорошо знают, что вы всегда и везде говорите только то, что думаете, что, в общем, не всегда хорошо. Вы как-то боретесь с этим?

    – Вы не путайте. Я говорю не то, что думаю, а то, что есть на самом деле. Это существенная разница, как мне кажется. Все, что говорил раньше, или сбылось, или подтвердилось. Ничего экзотического или неправильного в своих словах я не припоминаю.

    – Но ведь из-за ваших высказываний вы часто конфликтуете с руководством клубов или партнерами – взять хотя бы нашумевший конфликт с Вячеславом Малафеевым. Его можно было избежать, если бы держали язык за зубами.

    – Никакого конфликта со Славой не было, имелось лишь небольшое недопонимание. А насчет того, что стоит говорить, а что нет, – вопрос спорный. Да и вообще, мы пай-мальчики, что ли? Вот у нас политики говорят многое, что не стоило бы произносить публично, а потом все рушится. И ничего – им же не ставят это в вину.

    – В свое время ваш Twitter можно было назвать одним из главных спортивных СМИ Рунета. Теперь он фактически заброшен. С чем это связано?

    – Я его не забросил, использую как новостную ленту. А нужды или желания писать туда уже не испытываю.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2016 19:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 14 апреля 2016, 20:53

      ВВП надо будет поосторожней с Широковым)))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 апреля 2016, 20:19

      Чудик,это у всех так. Психология называется.Если человеку будет казаться что он говорит чушь-он сойдёт с ума,в лучшем случае дипрессия

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