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    Широков: «Слава богу, что не перешел в «Спартак» в 2008 году»

    Полузащитник ЦСКА Роман Широков не скрывает, что готов играть в любом клубе, где он будет востребован и хорошо платят.

    «Я бы не называл клубами-антагонистами «Зенит» и ЦСКА.  Игроки частенько переходили из одного клуба в другой. Успехи армейцев еще до того, как к руководству там пришел Евгений Гинер, связаны как раз с переходом группы игроков из «Зенита» в ЦСКА. И обратно частенько возвращались, так что это не проблема. «Спартак» – да, антагонист, но так сложилась ситуация.

    В современном мире приходится играть там, где есть возможность, где платят, где ты нужен. Конечно, для возвращения в ЦСКА это не очень хорошая строка в биографии, но уже ничего не поделать.

    Мог оказаться в «Спартаке» еще до прихода в «Зенит» в 2008 году. Если посмотреть, как я играл и сколько выиграл в Санкт-Петербурге, то ответ очевиден. Слава богу, что так сложилось. Я должен благодарить не только Бога, но и тех людей из руководства «Спартака», которые не дали мне тогда подписать контракт с клубом», – приводит слова Широкова журнал «Большой Спорт».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2016 18:12
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 15 апреля 2016, 10:48

      пора дать дорогу молодым

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +395

      meiram 15 апреля 2016, 00:06

      Это судьба!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 14 апреля 2016, 23:07

      нет места в основе вот и бесится

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      zenit51 14 апреля 2016, 23:03

      Как бы там ни было некрасиво мусор выкидывать в дом в котором жил раньше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      Reets 14 апреля 2016, 21:41

      Спартак уникален. Оттуда уходят за трофеями.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +78

      229728905 14 апреля 2016, 21:21

      Болтун вернулся.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +140

      Reets > 229728905 14 апреля 2016, 21:41

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 14 апреля 2016, 21:06

      Спартаком конечно он лажанулся.

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      Рейтинг: 0

      dundars 14 апреля 2016, 20:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -6
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 апреля 2016, 20:32

      Бог миловал, как говорится

      1
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 14 апреля 2016, 19:31

      действительно, слава богу.

      2
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