Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фонсека: «У «Шахтера» хорошо получается играть на контратаках»

    Главный тренер «Браги» Паулу Фонсека пообещал не отходить от фирменного атакующего футбола в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Шахтера» на выезде.

    «Нам противостоит очень сильный соперник, так что придется серьезно потрудиться. Но мы приехали сюда хорошо готовыми и с большими амбициями. Мы все прекрасно понимаем, насколько важно пройти в полуфинал Лиги Европы. Наша команда всегда действует в одном стиле, независимо от стадиона, соперника и страны, где мы играем. Стараемся доминировать, контролировать мяч, больше играть у чужих ворот и забивать.

    Думаю, отчетный матч будет похож на поединок в Браге. Знаю, что «Шахтер» любит играть на контратаках. Как показала наша прошлая встреча, у него это достаточно хорошо получается, если не считать последние минуты. Так что, скорее всего, эта игра не будет сильно отличаться от первой, и все увидят интересный футбол», – сказал Фонсека.

    Первый четвертьфинальный матч закончился в пользу «Шахтера» со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 14 апреля, в 22:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2016 14:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11