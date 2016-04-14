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  • Газон на «Казань Арене» будет приведен в порядок к финалу Кубка России

Газон на «Казань Арене» будет приведен в порядок к финалу Кубка России

14 апреля 2016, 13:24

Газон на «Казань Арене», на котором пройдет финал Кубка России, будет приведен в порядок. Напомним, что футболисты и тренерский штаб «Рубина» высказались о неважном качестве газона после матча 23-го тура российской Премьер-лиги с московским «Динамо» (4:1).

«Есть вопросы и замечания к газону, но речь о том, чтобы менять его, не ведется. По словам специалистов, консультирующих оргкомитет «Россия-2018», основа, корневая система газона в Казани находятся в хорошем рабочем состоянии.

Разработана программа по рекомендации этой компании для приведения газона в нормативное состояние, и она выполняется сотрудниками «Казань Арены». Есть уверенность, что к дате финала Кубка России поле будет не только красиво выглядеть, но и также позитивно о нем будут отзываться те, кто будет играть», – сказал генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров.

Напомним, что финал Кубка России пройдет 2 мая.

Источник: Р-Спорт
Россия. Кубок Россия
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