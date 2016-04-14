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    Ковтун советует Дзюбе задуматься над тем, что он говорит

    Бывший защитник «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун поделился мнением по поводу последних высказываний нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    — Недавно Артем Дзюба высказался в прессе в том смысле, что в «Спартаке» есть люди, которым наплевать на клуб, они просто набивают свой карман. Откровенно говоря, подобный выпад удивил. Вас нет?

    — Скорее, огорчил. Когда я еще играл, у нас считалось неприличным публично говорить что-то плохое о своих бывших командах и тренерах.

    Бывало всякое, конечно. Люди уходили обиженными, но очень редко кто-то выносил внутреннюю кухню на всеобщее обозрение. Мы считали, что не имеем на это морального права. Тем более если ты уходишь из клуба, который тебя воспитал, сделал тебя футболистом.

    Сейчас выросло другое поколение, у молодых другое понимание жизни, справедливости. Как назвать заявление Дзюбы? Неуважение? Непонимание? Даже слова нужного не подберу. У Артема подобное проскакивает не впервые, ему пора задуматься над тем, что он говорит и как это будет воспринято.

    Источник: Спортфакт

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    14.04.2016 11:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 апреля 2016, 16:55

      В школу глухонемых Дзьюбеня на переподготовку...

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 апреля 2016, 15:32

      Быд.ло оно и в Зените быд.лом осталось.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 14 апреля 2016, 14:07

      Юра, тебе про исландию напомнить что-ли? Дзюба правильные вещи говорит. Вы из команды-чемпиона своим молчанием сделали команду середнячка. Спартаку встряска нужна.

      -3
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 14 апреля 2016, 13:01

      Ковтун, не надо затыкать рот. Пусть Дзюба говорит.

      1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > SAPOG 14 апреля 2016, 18:54

      Если не говорить, ничего сотрясаться не будет, а должно. А то тупые, однотипные интервью надоели.

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 14 апреля 2016, 12:07

      Какой ты умный, Юра...Согласен полностью, надо выносить и пусть все знают, что происходит в клубах. Хотя мы и так все догадываемся. Мужчине свойственно быть прямолинейным и откровенным, а не покрывать, всяких упырей, которые из спорта, делают личный бизнес..

      -2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 14 апреля 2016, 11:42

      А если молчать, так и будет как в Кубани, что команда банкротом станет.

      -1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 > Kulimen 14 апреля 2016, 15:15

      Юра не говорил, потому что двух слов связать не может..

      -2
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