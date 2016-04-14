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    Президент «Урала»: «Лучше один раз проиграть 0:6, чем шесть раз по 0:1»

    Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги гостевого матча 23-го тура чемпионата России, в котором екатеринбургская команда пропустила шесть безответных голов от «Краснодара».

    «Конечно, гол в раздевалку подкосил. Счет был 0:1, и в первом тайме мы играли очень прилично. Если бы не этот нелепый гол, вызванный ошибкой Новикова, который лечился и не тренировался несколько дней, все могло бы сложиться иначе. Мы с Сашей поговорили, пожурили его, хотя ему действительно было тяжело играть. Мы его заменили, он сказал, что у него кружится голова. Но это оправдание в пользу бедных.

    Нельзя сказать, что бросили играть во втором тайме, но что-то не получалось. Думаю, тренерский штаб во всем разберется. Но лучше один раз проиграть 0:6, чем шесть раз по 0:1. Такие поражения могут встряхнуть команду», – заявил Иванов в эфире передачи «Урал. Третий тайм».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2016 10:20
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 14 апреля 2016, 11:17

      Аргумент

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 14 апреля 2016, 10:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как говорится, один раз - не п...рас, а шесть по 0:1 - ...
      Тут все ясно. А если продолжить логическую цепочку: два по 0:5, три по 0:4, четыре по 0:3 или пять по 0:2? С ними как?

      -4
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