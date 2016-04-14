Дмитрий Комбаров: «Прежде чем что-то принять, всегда звоню врачу»

Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров высказал мнение по поводу допинговых скандалов в стране.

– Что порадовало и огорчило в том, что происходит в мире?

– Если не связанное со спортом, радует то, что Россия в последние два-три года занимает такую в мире позицию, что, наконец, нас стали в мире уважать. Это радует. То, что огорчает… Много негативных факторов – тот же кризис, ударил по людям, жалуются друзья некоторые.

– В свете скандала с запрещенным веществом мельдоний стали внимательнее относиться к лекарственным препаратам?

– Если честно, я всегда к этому серьезно и внимательно относился. Прежде чем что-то принять, даже если серьезно болеешь, звонишь к клубному врачу и узнаешь – можно или нельзя. Только по предписанию клубного врача (а не того врача, который в больнице работает) ты принимаешь препараты. У меня с этим никогда проблем не было и у «Спартака» тоже, — отметил Комбаров.