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    Дмитрий Комбаров: «Прежде чем что-то принять, всегда звоню врачу»

    Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров высказал мнение по поводу допинговых скандалов в стране.

    – Что порадовало и огорчило в том, что происходит в мире?

    – Если не связанное со спортом, радует то, что Россия в последние два-три года занимает такую в мире позицию, что, наконец, нас стали в мире уважать. Это радует. То, что огорчает… Много негативных факторов – тот же кризис, ударил по людям, жалуются друзья некоторые.

    – В свете скандала с запрещенным веществом мельдоний стали внимательнее относиться к лекарственным препаратам?

    – Если честно, я всегда к этому серьезно и внимательно относился. Прежде чем что-то принять, даже если серьезно болеешь, звонишь к клубному врачу и узнаешь – можно или нельзя. Только по предписанию клубного врача (а не того врача, который в больнице работает) ты принимаешь препараты. У меня с этим никогда проблем не было и у «Спартака» тоже, — отметил Комбаров.

    Источник: Интерфакс

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    14.04.2016 09:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 14 апреля 2016, 10:23

      Правильно - вдруг компанию составит..)

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