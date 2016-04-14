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    Симеоне: «Атлетико» – команда честных трудяг»

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после победы в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов над «Барселоной» подчеркнул, что попадание его команды в четверку лучших – невероятное событие.

    «В этой команде есть особая сила благодаря более чем четырем годам нашей совместной работы. Я счастлив за игроков, которые собрались в этом коллективе. Я говорю не просто о выходе в полуфинал, это куда важнее. В современном обществе все меньше достойных ценностей, а мы команда честных трудяг. Мы можем выиграть или проиграть, но добиваемся успеха благодаря своим достоинствам.

    Сегодня снова выиграли неимоверно тяжелый матч. В то же время он получился очень славным. Мы не переставали верить. Мы работали, зная ситуацию и зная, на что мы способны. В первом тайме показывали игру, которая была больше похожа на то, что мы хотели бы видеть. После перерыва игра уже была ближе к сценарию соперников. У них есть игроки, которые могут сделать игру более открытой, но мы держались вместе.

    Мы играли против очень сильного соперника с богатой историей, с футболистами, которые могут перевернуть все в любой момент. Это был матч команд, которые пользуются разным оружием. Порой победа достается тебе – так произошло сегодня.

    Мы пережили незабываемый вечер. Уникальные воспоминания. По пути на стадион видели из автобуса толпы детей. Они верили в нас. Это был особенный день.

    Теперь я не думаю ни о чем, кроме предстоящего поединка с «Гранадой». У «Манчестер Сити» невероятные финансовые возможности, потрясающие игроки... «Реал» и «Бавария» – за них говорит их история, это великие команды. А для «Атлетико» попадание в четверку лучших клубов Европы – огромное событие. Теперь мы можем добиться даже большего», – отметил Симеоне.

    Источник: УЕФА

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    14.04.2016 06:16
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 16 апреля 2016, 16:03

      Все адекватно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 14 апреля 2016, 17:05

      Результат есть, зрелищности нет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 14 апреля 2016, 17:04

      конечно добьетесь, может и ЛЧ даже выиграете! на Евро-2004 Греция ведь тоже стала чемпионом, играя в такой же футбол, забили гол, и потом все 11 человек в своей штрафной

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 14 апреля 2016, 12:29

      С честными перебрал =),а вот трудяги - однозначно да!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 14 апреля 2016, 09:17

      ОТЛИЧНО-ПРИДУМАННАЯ ФРАЗА!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Наварх 14 апреля 2016, 09:09

      Молодцы!!! Атлетико на высоте, поздравляю с выходом в четвёрку сильнейших.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2301

      baltika415 14 апреля 2016, 08:35

      После первого матча, этого и следовало ожидать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      dvb 14 апреля 2016, 08:18

      Они сейчас пишут эту историю.
      Которая есть у Баварии и Реала

      2
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    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 14 апреля 2016, 07:50

      ИГРА БАРСЕЛОНЫ НЕ ПОНЯТНАЯ!!!!МЕССИ СУАРЕС и НЕЙМАР НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ ИГРАЛИ КАК СЛЕПЫЕ КОТЯТА!!???КАК БЫ ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМ НЕ ПОЛУЧИЛСЯ ИСПАНСКИМ!!????Я ОКАЗАЛСЯ ПРАВ ЧТО ИГРУ СДЕЛАЕТ ГРИЗМАН ТАК ОНО И ПОЛУЧИЛОСЬ!!!????АТЛЕТИКО НА ВЫСОТЕ!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +284

      Kano > RUPRICHT 16 апреля 2016, 16:04

      Caps Lock выключи слепой ты котенок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      crusadere 14 апреля 2016, 07:28



      Да уж ,потрудились на славу)))

      2
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