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  • Уткин: «Матч ТВ» запретил Стогниенко комментировать Евро на Первом канале»

Уткин: «Матч ТВ» запретил Стогниенко комментировать Евро на Первом канале»

13 апреля 2016, 23:56
8

Спортивный комментатор Василий Уткин дал понять, что информация о его сотрудничестве с Первым каналом во время матчей чемпионата Европы-2016 имеет под собой основания. Тем не менее, он не стал раскрывать каких-либо подробностей.

Вас действительно ангажировал на Евро Первый канал?

– Без комментариев. Можете даже написать, что я бросил трубку. Хотя нет, кое-что скажу. Почему, например, никто не задается вопросом о комментаторах Евро на ВГТРК, где покажут половину матчей? Ведь там просто некому комментировать. Физически. И самое интересное, хотя вам никто не скажет этого официально, а я знаю из первых рук, – «Матч ТВ» запретил сотрудничать с ВГТРК Владимиру Стогниенко. Хотя предварительная договоренность у него была. Теперь же ходит убитый.

Почему случился запрет, если была договоренность?

– Сформулировано, насколько я знаю, было так: «По согласованию сторон». Но бывший генеральный директор «Матч-ТВ» Александр Вронский уже не работает на канале. Без него стороны ничего не согласовывают. А своих комментаторов на канале нет. За исключением Губерниева, который работает на «Матч ТВ», но является советником одного из руководителей ВГТРК. У Первого канала есть своя спортивная редакция. У ВГТРК все это замыкалось на «Россию-2», только этого канала больше не существует.

Но ведь все равно руководство ВГТРК придет на поклон к «Матч ТВ». Откуда еще взять комментаторов?

– Проблема, наверное, как-то решится, но что должен чувствовать Стогниенко? Он хороший правильный парень, «отличник». Обо всем договорился, все предусмотрел. Бац – говорят «нет». А Володя, на всякий случай, – голос двух последних чемпионатов мира.

Вернемся к вам и Первому каналу. Новость не похожа на утку.

– В общем, это действительно бродит по сети, причем без всякого моего участия.

Говорят, что вам поступило предложение, и что уже состоялся ваш контакт с одним из руководителей Первого канала. Дело уже дошло до распределения матчей?

– Об этом тоже ничего не скажу. Но здравый смысл подсказывает, что сложная логистика чемпионата требует заблаговременных шагов.

И в рамках этой логистики первый матч сборной России против Англии комментирует…

– Нет. Прочерк. Молчание. Тем более что если я и буду его комментировать, то не один.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Уткин Василий
Комментарии (8)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1460581707
Стогниенко действительно сейчас лучший.
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арейская
1460588347
Люблю слушать комментарии Трушечкина, Ганича и Стогниенко
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VITPO
1460601999
Жалко,если Стогниенко не будет.
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rubinovyi2
1460608929
Напустил Васька туману!
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