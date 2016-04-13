РФПЛ: «Количество сотрудников полиции на матчах чемпионата России уменьшилось на 20%»

РФПЛ объявила о том, что количество сотрудников правоохранительных органов на матчах чемпионата России сокращено на 20%. Кроме того, по информации лиги в этом сезоне матчи чемпионата России уже посетило более двух миллионов человек, что на семь процентов больше, чем после 23-х туров в прошлом сезоне.

«На 20 % сократилось количество сотрудников правоохранительных органов, привлекаемых на матчи.

За порядком на стадионах теперь следят контролеры-распорядители и представители негосударственных предприятий по обеспечению безопасности.

Их число по сравнению с прошлым сезоном увеличилось в полтора раза. Одновременно с этим сокращается количество правонарушений: почти в 2 раза стало меньше выбрасываний предметов на поле и нецензурной брани на трибунах стадионов», – говорится в сообщении.