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    РФПЛ: «Количество сотрудников полиции на матчах чемпионата России уменьшилось на 20%»

    РФПЛ объявила о том, что количество сотрудников правоохранительных органов на матчах чемпионата России сокращено на 20%. Кроме того, по информации лиги в этом сезоне матчи чемпионата России уже посетило более двух миллионов человек, что на семь процентов больше, чем после 23-х туров в прошлом сезоне.

    «На 20 % сократилось количество сотрудников правоохранительных органов, привлекаемых на матчи.

    За порядком на стадионах теперь следят контролеры-распорядители и представители негосударственных предприятий по обеспечению безопасности.

    Их число по сравнению с прошлым сезоном увеличилось в полтора раза. Одновременно с этим сокращается количество правонарушений: почти в 2 раза стало меньше выбрасываний предметов на поле и нецензурной брани на трибунах стадионов», – говорится в сообщении.

    Источник: РПЛ

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    13.04.2016 22:13
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