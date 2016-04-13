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    «Спартак» проведет матч с одним закрытым сектором по решению КДК

    В среду состоялось заседание КДК РФС, которое вынесло дисциплинарные решения по матчам 23-го тура чемпионата России.

    Грозненский «Терек» был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушения регламента, а столичный «Спартак» пополнил казну РФС 210 тысячами рублей: болельщики красно-белых использовали пиротехнику на стадионе, скандировали оскорбительные кричалки, а также посторонее лицо появилось на поле. Еще команда Дмитрия Аленичева проведет одну домашнюю встречу с одним закрытым сектором.

    «Мордовия» получила штраф в размере 15 тысяч за нахождение в технической зоне посторонних лиц. «Крылья Советов» подверглись взысканию в размере 100 тысяч рублей.

    Источник: РФС

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    13.04.2016 17:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -13

      oltres 13 апреля 2016, 19:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru

      -6
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 апреля 2016, 18:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И БЕЗ СЕКТОРА БОЛЕЛЬЩИКОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НА КОНЕБОМЖАТНИКЕ)) АХА-ХА

      -6
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      Рейтинг: +1608

      кто там 13 апреля 2016, 18:37

      да ваще по тихому прикрыли бы свинарник

      5
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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя > кто там 13 апреля 2016, 19:42

      И поскорее бы...))

      2
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 13 апреля 2016, 18:26

      Правильно,калоедов нада наказывать.

      3
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