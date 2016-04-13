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    Стоимость билетов на матчи между «Зенитом» и «Спартаком» не будет превышать 1000 рублей

    «Зенит» и «Спартак» подписали документ о регулировании стоимости билетов для болельщиков обеих команд.

    Напомним, ранее фанаты красно-белых пожаловалось на высокую цену билетов на предстоящий матч чемпионата России с петербургским клубом, после чего министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что принял во внимание заявление болельщиков.

    «Оба клуба подписали документ, согласно которому цены на билеты для болельщиков выездной команды не будут превышать 1000 рублей в ближайшие два года. ФК «Зенит» уже передал «Спартаку» билеты на предстоящий матч для их реализации в Москве. Цена билета – 1000 рублей», – сказали в пресс-службе «Зенита».

    Напомним, встреча «Зенита» и «Спартака» состоится в суббота 16 -го апреля в 19.30 мск.

    Источник: ТАСС

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    13.04.2016 16:22
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 14 апреля 2016, 10:28

      Это ппц. Зато на другие сектора билеты от 4300₽ сейчас. Они с дубу рухнули реально.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 апреля 2016, 20:59

      смешная страна раз маскоским жажравшимся и цены снизили муДко точно на подсосе и фиДуна, шлюпка продажная

      0
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    • ...
      Рейтинг: +80

      ДМИТРИЙ202020 13 апреля 2016, 19:58

      норм

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 апреля 2016, 18:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ТЕПЕРЬ БОМЖАРЫ УБЬЮТСЯ ОТ ЗЛОСТИ)

      -11
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > REDWHITE_ 13 апреля 2016, 20:01

      да им без разницы, как мясных выносить. За деньги- оно, конечно, приятнее...

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > ljrljr0505 14 апреля 2016, 12:12

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > PITER_1 14 апреля 2016, 12:13

      Да он по жизни терпила

      2
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 13 апреля 2016, 18:35

      И этого много !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 13 апреля 2016, 18:06

      Ехать в Питер, чтобы посмотреть разгром любимого Спартака, да ещё деньги за это платить. Зачем? Лучше купите по пакетику желудей и сидите у телевизора.

      7
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > Zeff 13 апреля 2016, 18:15

      помниться разгром питерцев от не хватающей также как сеня с неба команды Спама аж 0:3! году в 2009!

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Zeff 13 апреля 2016, 18:43

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      ПОМНЮ ЗЕНЬКУ ДАЖЕ В МЕНЬШИНСТВЕ ОБЫГРАЛИ, НЕСМОТРЯ НА СУДЕЙСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ))))

      -8
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      Рейтинг: +300

      Zeff > REDWHITE_ 13 апреля 2016, 20:06

      Да ты не в своём уме!

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      Рейтинг: +300

      Zeff > REDWHITE_ 14 апреля 2016, 02:07

      Из Свинодурдома вещаешь? Скоро выпишут?

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > egorovaleksandr 14 апреля 2016, 12:15

      мясных не отъёбать - себя не уважать

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 13 апреля 2016, 16:37

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      барыжные бомжи

      -6
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > egorovaleksandr 13 апреля 2016, 21:19

      ещё один грозный ебака-бомж) как же вы достали,прыщавые школьники,вместо того чтоды клаву сотрясать уроки бы учили,а то учебный год заканчивается,может за год неуд.выйти)

      -2
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