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    Гилерме: «Армия в России? Насколько я знаю, мне нельзя служить»

    Голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме дал понять, что в случае необходимости готов пройти службу в российской армии.

    «Готов ли я отслужить в Вооруженных силах РФ? Насколько я знаю, мне нельзя: мне 30 лет и у меня двое детей. Я даже в Бразилии не был военнообязанным, потому что играл в футбол. Но если было бы нужно — отслужил бы и в России.

    Кстати, у меня есть русский друг-дипломат, который работает в Бразилии. Ему каждый день приходит много писем от бразильцев, желающих вступить в ряды российской армии», – сказал Гилерме.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.04.2016 12:53
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 14 апреля 2016, 08:57

      Да педик потому что....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 13 апреля 2016, 18:25

      Ему белый билет полагается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 апреля 2016, 18:16

      -много писем от бразильцев, желающих вступить в ряды российской армии»
      Интересно за сколько можно продать страну бразильцам,что бы они за нас служили,играли и работали?А мы на эти деньги поедем на карнавал в Рио в белых штанах)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 13 апреля 2016, 18:09

      Легко говорить когда ты уже не годен

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 13 апреля 2016, 16:22

      Да даже русские не хотят служить в ВС РФ, а бразильцы-то куда?

      0
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      Рейтинг: +11

      Ronni_10 13 апреля 2016, 16:12

      Интересно, однако, че это бразильцам хочется в российской армии послужить? В своей что ли "неслужится")))

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 апреля 2016, 15:29

      "На учет возмусь, а воевать, шиш с маслом."
      М. А. Булгаков

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 13 апреля 2016, 14:49

      А чего он заволновался? Призыв у нас до 27 лет,кажется, а контракт - дело добровольное. Так что, его можно понять однозначно - приехал в Россию, чтобы "откосить" от армии в Бразилии!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 13 апреля 2016, 14:11

      ПОСЛУЖИ РОССИИ, ВЫБЕЙ ИЗ СОСТАВА СБОРНОЙ АКИНФЕЕВА.

      7
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      Рейтинг: +16

      Vasilij91 > sergey_86-76 13 апреля 2016, 19:06

      Зачет!

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > sergey_86-76 13 апреля 2016, 19:52

      5 баллов!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ljrljr0505 14 апреля 2016, 09:33

      Из 100!!!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Vasilij91 14 апреля 2016, 09:34

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 апреля 2016, 14:04

      Сачок!

      -1
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