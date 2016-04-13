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    Анчелотти не считает, что «Барселоне» помогают судьи

    Бывший главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил уверенность, что в успехах «Барселоны» нет заслуг арбитров.

    «На таком высоком уровне судьи не могут оказывать какую-либо помощь определенным командам. Уровень арбитров очень высок, но иногда они могут ошибаться. Когда-то в вашу пользу, когда-то в пользу соперника. Стараюсь с уважением относиться к работе судей.

    Феликс Брых имеет отличную репутацию в Европе, поэтому не думаю, что он помогал «Барселоне» в первой игре с «Атлетико». Даже если он совершил ошибки, то это могло случиться с каждым. Красная карточка Торресу показана верно.

    Три года назад я руководил «ПСЖ» и выступал против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Тогда результат сделал Месси и болельщики на «Камп Ноу», а не арбитр», – отметил итальянский специалист.

    Источник: Goal.com

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    13.04.2016 12:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 13 апреля 2016, 23:50

      Помогли, вылететь из ЛЧ.

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      Рейтинг: +24

      daler_FCB 13 апреля 2016, 17:08

      за это качество и уважаю его... Мужик!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик 13 апреля 2016, 15:42

      Скажи это болельщикам Челси

      0
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 13 апреля 2016, 15:23

      Уважаю Анчелотти красава мужик

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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 13 апреля 2016, 15:01

      Глупо думать иначе

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 13 апреля 2016, 13:21

      Потому что Карло Анчелотти - ПРОФЕССИОНАЛ, и он объективен в этом вопросе! А про судейство и прочие пакости в сторону Барсы могут говорить только завистники

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