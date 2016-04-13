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    В Липецке ребенка назвали в честь Лионеля Месси

    Липецкие родители дали своему новорожденному сыну необычное имя. Ребенка назвали Лионель-Месси в честь футболиста «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает ТРК «Липецкое время».

    Таким способом отец малыша Николай поддержал свою любимую футбольную команду. К слову, мама ребенка была категорически против, как и сотрудники ЗАГСа. В свидетельстве сначала не хотели указывать двойное имя, но потом смирились.

    «Хочу пообщаться с «Металлургом». Обсуждали уже этот вопрос с представителями «Металлурга». Они говорят, что с трех лет заберут к себе. Посмотрим», — сказал отец мальчика.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2016 11:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36

      Juventus1897 16 апреля 2016, 22:36

      а с Барсой договоренность с 5 лет трансфером из Металлурга

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 апреля 2016, 22:12

      идиот

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 13 апреля 2016, 20:37

      Лео эт гораздо звездней, ну чем Дзьюба например...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Stream Lost 13 апреля 2016, 14:40

      Что же полным именем не нарек... Лионель-Андрес-Месси Николаевич...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Уличный Пац 90х 13 апреля 2016, 14:09

      и прикол в будущем будет фаном реала... .а кумиром роналду))) дааа ... куда идет мир

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 13 апреля 2016, 13:52

      Дебил)
      Вспомнилось:
      - Дорогая, я назвал нашего ребенка Лексус.
      - Ты долбо@б?
      - Зато у нас теперь в семье есть Лексус.
      - И долбо@б.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      Reets 13 апреля 2016, 13:40

      Тут дело личное конечно, но папаня, наверное, праздновать рождения сына не закончил еще - вообще граней не видит.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 апреля 2016, 13:20

      Чтобы не ждать три года и избавиться от ребенка прямо сейчас надо было называть Металлургом Николаевичем.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      Tekken3 13 апреля 2016, 13:19

      жесть. ну назвал бы леонель хотябы и говорил бы что в честь месси, а так ребенку подпортил детство

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      ShmelCool 13 апреля 2016, 13:12

      Ну хоть не Кокорин

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