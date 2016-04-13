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    Талалаев: «Смолов станет лучшим бомбардиром РФПЛ»

    Главный тренер «Волги» Андрей Талалаев оценил игру нападающего «Краснодара» Федора Смолова, который отметился покером в матче против «Урала» (6:0).

    «Пожалуй, я один из немногих людей футбола, которые никогда не сомневались в его таланте. Знал, что ему необходимо найти играющую команду, и вот, найдя такую, Федя раскрылся. Но, уверен, он способен и на большее. Еще перед сезоном прогнозировал, что Смолов станет лучшим бомбардиром, и уверен, что выиграю этот спор. Если Федору снова в голову не попадут идеи, отвлекающие его от футбола. И личная жизнь здесь не причем», — заявил специалист.

    Сейчас Смолов делит второе место в гонке бомбардиров лиги с Халком. На счету российского футболиста 12 голов в 23-х играх РФПЛ сезона-2015/16. Лидирует в списке Квинси Промес, у которого 13 забитых мячей.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    13.04.2016 10:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 14 апреля 2016, 12:25

      Федя, так держать!!!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 апреля 2016, 12:22

      Желаю Фёдору стать лучшим бомбардиром РФПЛ сезона-2015/16гг.

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