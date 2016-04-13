Мини-футбол. Скорович: «Задача выполнена – мы отобрались на ЧМ»

Старший тренер сборной России по мини-футбол Сергей Скорович прокомментировал ничью с белорусами (2:2) в ответном матче плей-офф квалификационного раунда к чемпионату мира-2016.

– Этот ответный поединок сложился для нас непросто. Мы имели много возможностей забить, но реализация была не на высшем уровне. А белорусы использовали шансы, сыграли очень организовано и дисциплинированно, создав нам немало проблем, особенно во втором тайме. Конечно, хотелось выиграть поединок, тем более за нас болел весь зал, но в итоге – ничья 2:2, которая полностью устроила сборную России.



Подводя итог всего отборочного цикла, я хочу поблагодарить футболистов за качественную работу. Да, не все всегда получалось, но по отдаче, по настрою, по желанию добиться итогового результата я не могу никого упрекнуть. Мы все вместе – игроки, тренерский, административный штаб, руководители РФС и АМФР – шли к тому, чтобы в сентябре выступить на главном турнире мирового футзала. Задача выполнена, впереди очень интересный и сложный турнир, а сейчас я хочу всем сказать спасибо.