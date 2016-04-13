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    Мини-футбол. Сборная России завоевала путевку на ЧМ-2016

    Сборная России по мини-футболу 12 апреля сыграла вничью в ответном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2016 с Белоруссией – 2:2. За счет победы в первой встрече, которая состоялась 22 марта в Минске (4:1), наша команда гарантировала себе участие в мировом первенстве.

    Квалификационный раунд чемпионат мира. Плей-офф. Ответный матч

    Россия – Белоруссия – 2:2 (1:1)
    Голы: 1:0 – Антошкин, 13. 1:1 – Ольшевский, 18. 1:2 – Горбенко, 31. 2:2 – Лима.

    Первый матч – 4:1

    Стадия плей-офф. Ответные матчи.

    12 апреля:

    Тюмень. Россия – Белоруссия – 2:2 (Первый матч – 4:1)

    Алматы. Казахстан – Польша – 7:0 (Первый матч – 1:1)

    Одесса. Украина – Словакия – 5:1 (Первый матч 6:0)

    Баку. Азербайджан – Голландия – 4:4 (Первый матч – 5:1)

    Мелилья. Испания – Словения – 5:1 (Первый матч – 0:1)

    Одивелаш. Португалия – Сербия – 2:1(Первый матч – 2:1)

    13 апреля:

    Прато. Италия – Венгрия (Первый матч – 3:0)

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2016 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      Den4ik111 13 апреля 2016, 11:50

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