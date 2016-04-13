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    Еременко: «Хочу поскорее забыть свою ошибку в матче с «Зенитом»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко вспомнил свою ошибку в матче 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2), а также прокомментировал разгромную победу над «Мордовией» (7:1) в домашнем матче 23-го тура РФПЛ.

    «Чем объяснить столь крупный счет в матче с «Мордовией»? Так получилось. Мощно стартовали, сразу начали забивать, чем, видимо, повергли соперников в состояние шока. У нас практически все получалось. После того как забили пятый гол, немного сбавили обороты, но к тому времени судьба матча уже была решена.

    Конечно, желание реабилитироваться после поражения от «Зенита» тоже сыграло роль. После той игры все были недовольны, а я – особенно. Хотелось сделать все, чтобы стереть этот матч из памяти. Что касается потери мяча, которая привела к первой голевой атаке зенитовцев… К сожалению, в том эпизоде я совершил ошибку. Соперники наказали нас, повели в счете. После матча мне никто ни о чем не говорил, но я и сам понимал, что натворил. Очень переживал, несколько дней отходил от этой ошибки», — сказал он.

    Источник: Бобсоккер

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    13.04.2016 08:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +459

      sour12 14 апреля 2016, 02:50

      да на самом деле цска всю игру пытался как будто привезти этот гол....такое впечатление, что просто на верху решили под конец шансы уровнять что бы чемпионат был интересней =))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 13 апреля 2016, 18:29

      Забей Акинфееву!

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 апреля 2016, 14:06

      Жаль, что Мордовия не отыгралась после 0:5

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 апреля 2016, 09:30

      Бывает,Рома. Забудь про этот случай, играй в полную силу и забивай голы.

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