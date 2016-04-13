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    Гилерме: «Акинфеев – первый номер сборной»

    Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме согласен с тем, что первым номером в российской национальной команде является страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев.

    «Я считаю, что он должен быть первым. Для меня это топ-вратарь. Своей игрой за ЦСКА и сборную он заслужил свое место. Но я за ним бегу. Конкуренция должна быть на каждой позиции, и играть должен лучший. Сейчас играть должен он, но не знаю, что будет через два месяца или через год.

    Говорил ли мне Акинфеев что-то в сборной? Просто поздоровался — он очень серьезный. А самый веселый в сборной — Дзюба. Он смешной, постоянно что-то говорит», — отметил Гилерме.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.04.2016 08:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +402

      Tri 14 апреля 2016, 08:18

      Акинфеев БЫЛ первым, но сейчас он им не является, видимо сказывается отсутствие конкуренции, Игорь сильно сдал, и сейчас ни чем не лучше Гилерме. ИМХО сейчас у нас в стране нет топ вратаря европейского уровня. Может Селихов если будет прогрессировать чего то добьется, а может и нет.

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 14 апреля 2016, 02:59

      лол дзюба смешной постоянно что то говорит ))))))) бразилиц на данный момент второй вратарь сборной как бы не играл нойер питерский.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 апреля 2016, 14:02

      Не многовато ли этого Гилерме? Рядовой вратарь. Но разговоров о нём, как о чемпионе мира

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 13 апреля 2016, 12:45

      Пока он будет 1-й -Это и есть первое- к пропущенным голам и ошибкам в Сборной

      -3
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      Рейтинг: +24

      vhook 13 апреля 2016, 11:27

      уже на ЧМ видели этого первого номера... Тогда это был действительно "удар в спину", уж думали, что позиция кипера у нас крепкая, а оказалось, что не лучше, чем другие линии...

      1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 13 апреля 2016, 11:15

      Канешна первый,такого рекорда никому не побить.

      -3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 апреля 2016, 08:57

      "Через два месяца, на Евро, стоять будет Гилерме" - подумал Гилерме.

      2
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