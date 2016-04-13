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    Зидан: «Роналду – лучший игрок мира. Он делает особенные вещи»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Вольфсбургом» (3:0). Таким образом, «сливочные» пробились в полуфинал.

    «В футболе всегда приходится непросто. Но сейчас мы можем радоваться результату и тому, что показали игроки. Никогда не бывает легко, особенно после поражения в первом матче, но мы боролись до конца и добились нужного результата. Горжусь всеми своими игроками. Роналду? Это лучший игрок мира, он делает особенные вещи», – сказал Зидан.

    Источник: AS

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    13.04.2016 01:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 13 апреля 2016, 18:56

      РОНА молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 апреля 2016, 06:58

      Зато вы его на трансфер выставили....................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      viking_91 13 апреля 2016, 06:51

      да, Рони красавчик

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Koshastiy 13 апреля 2016, 02:39

      "Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Вольфсбургом» (3:0). Таким образом, «сливочные» пробились в полуфинал."
      Каким образом? Вам не кажется, что нужно найти кого-то, кто будет писать новости, обладая русским языком? Ей богу, уже силы заканчиваются читать ваших "новостников".

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 апреля 2016, 01:12

      То то у него ЗМ больше чем у месси

      0
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